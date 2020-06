Stand: 03.06.2020 09:39 Uhr - NDR 90,3

Die Autokino-Saison startet in Hamburg

In Hamburg kann man wieder mit dem Auto ins Kino fahren: Am Cruise Center in Steinwerder können Filmfans ab heute Abend den Blick auf eine Leinwand genießen. "Es ist das erste große Autokino, das jetzt in Hamburg aufmacht", sagte Wiebke Schumacher von der Firma Morgenwelt, die das Autokino zusammen mit weiteren Veranstaltern betreibt. Vor der 220 Quadratmeter großen Leinwand des "Cruise Inn" sollen bis zu 620 Autos Platz finden.

Autokino auf Steinwerder geht an den Start 02.06.2020 19:30 Uhr Der Corona-Mindestabstand ist auch für Film-Fans ein Problem. Jetzt können sie in Hamburg wieder in ein großes Autokino fahren: Auf Steinwerder gibt es die ersten Vorstellungen.







Nicht nur Filme, sondern auch Konzerte

Bei der Premiere mit dem Film "Die Känguru-Chroniken" werde es wegen des guten Wetters noch nicht voll werden, sagte Schumacher. Anders sehe es bei den ebenfalls geplante Autokonzerten aus. Die seien schon sehr gut gebucht. Am 14. Juni wird etwa Max Giesinger erwartet. Tickets sind nur online im Vorverkauf erhältlich. Und auch Snacks und Getränke sollten sich Autokino-Fans vorher besorgen, da es lokal keine gastronomische Versorgung gibt. Außer an Tagen mit Konzerten sind täglich Filmvorführungen geplant.

Am Wochenende zwei weitere Autokinos

Am Sonnabend heißt es dann auch auf dem Heiligengeistfeld "Film ab": Dann feiert im Zentrum Hamburgs ein weiteres großes Autokino Premiere und zeigt zum Auftakt "Lindenberg - Mach dein Ding!". Dort soll es dann auch zwei Leinwände geben. Ebenfalls am Sonnabend soll das Autokino an der Trabrennbahn Bahrenfeld starten. Dort ist Platz für 500 Wagen.

Auch im Independent Autokino Oberhafen flimmert es auf einer Leinwand: Dort ist Platz für 30 Autos mit maximal zwei Besuchern pro Wagen.

