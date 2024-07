Deutscholympiade 2022 in Hamburg: Türkei, Armenien und Rumänien vorn Stand: 05.08.2022 18:57 Uhr Fast zwei Wochen ging es hier in Hamburg um die Frage: Wer hat weltweit am besten Deutsch als Fremdsprache gelernt? Die ersten drei Plätze der Internationalen Deutscholympiade stehen jetzt fest: Sie fallen auf Jugendliche aus der Türkei, Armenien und Rumänien.

Die rund hundert Teilnehmenden waren im Alter von 14 bis 17 Jahren und kamen aus 56 Ländern. Auf den zweiten und dritten Plätzen waren Schülerinnen und Schüler aus Irland, Ägypten, der Tschechischen Republik, Bosnien-Herzegowina, Indonesien und Georgien. Neben den Sprachkenntnissen ging es der internationale Jury um Teamgeist, soziale Kompetenzen, Kreativität und die jeweiligen Präsentationsfähigkeiten.

Elbphilharmonie und Hafenrundfahrt

In den vergangenen zwölf Tagen waren die Jugendlichen unter anderem in der Elbphilharmonie, der Universität, bei verschiedenen Unternehmen und haben auch eine Hafenrundfahrt gemacht. Die Internationale Deutscholympiade wird vom Goethe-Institut gemeinsam mit dem Internationalen Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband veranstaltet. Der Wettbewerb findet alle zwei Jahre in Deutschland statt. Weltweit lernen zurzeit nur noch 15 Millionen Menschen Deutsch als Fremdsprache.

