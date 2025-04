Stand: 28.04.2025 19:42 Uhr Deutschlandticket-Rekord beim HVV

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) hat am Montag eine Bilanz zu dem vor zwei Jahren eingeführten Deutschlandticket gezogen. Trotz Preisanhebung zum Jahreswechsel auf nun 58 Euro meldet der HVV einen neuen Abonnenten-Rekord. In Hamburg besitzen etwa 900.000 Menschen ein Deutschlandticket. In keinem anderen Bundesland sei die Nachfrage größer, so Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

