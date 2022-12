Deutscher Wetterdienst warnt vor extremer Glätte in Hamburg Stand: 18.12.2022 20:14 Uhr Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Eisregen und extremer Glätte in der Nacht zu Montag. Genau im Berufsverkehr könnte es demnach zu gefährlich glatten Straßen, Rad- und Fußwegen kommen.

Nachdem es in den vergangenen Tagen winterlich kalt und trocken war, ändert sich das Wetter nun. In der zweiten Nachthälfte zu Montag soll es demnach noch bis zu minus fünf Grad kalt werden - und gleichzeitig regnen. "Da läuten die Alarmglocken bei den Meteorologen, weil dann Regen auf gefrorenen Boden fällt und es zu Glätte und Frost kommt", warnte der Meteorologe Karsten Kürbis vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag. In der Folge könnte es zu Einschränkungen im Straßen- und auch im Schienenverkehr kommen.

Temperaturen steigen auf bis zu sieben Grad

Erst ab Montagvormittag rechnet der Wetterdienst mit einer Entspannung der Situation. Im Laufe der Woche werden dann mildere Temperaturen erwartet. Am Dienstag soll es teilweise regnerisch werden und die Temperaturen können auf bis zu plus sieben Grad ansteigen.

