Stand: 26.03.2024 19:33 Uhr Deutscher Wetterdienst verkündet Klimabilanz für Hamburg

In Hamburg hat die Durchschnittstemperatur im vergangenen Jahr mit 10,8 Grad einen neuen Höchstwert erreicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Daten aus dem vergangenen Jahr zusammengefasst. Demnach war der Winter in Hamburg außergewöhnlich mild. Von Oktober bis Dezember hat es zudem doppelt so viel geregnet, wie es eigentlich sollte. Laut DWD entspricht es den generellen Beobachtungen, dass Norddeutschland im Zuge der Erderwärmung nasser wird.

