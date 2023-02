Stand: 27.02.2023 14:49 Uhr Deutscher Wetterdienst: Milder Winter in Hamburg

Hamburg hat gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen den zweitmildesten Winter in Deutschland erlebt. Der Mittelwert von 4,0 Grad lag weit über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (1,2) und auch deutlich über dem Bundesschnitt von 2,9 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Nur Bremen verzeichnete mit 4,2 Grad einen noch höheren Wert. Beim Niederschlag landete Hamburg mit 228 Litern je Quadratmeter ebenfalls auf Platz zwei, der Durchschnitt in Deutschland betrug 170 Liter. Die Sonnenscheindauer blieb mit 155 Stunden knapp unter dem deutschen Durchschnittswert von 160 Stunden.

