Stand: 05.04.2025 10:09 Uhr Deutscher Reederverband verlangt Koordinator für Häfen

Die deutschen Reeder fordern von der künftigen Bundesregierung, wieder einen maritimen Koordinator einzusetzen. Es sei hilfreich, wenn es einen direkten Ansprechpartner in Berlin gebe, sagt Martin Kröger, der Hauptgeschäftsführer des Reederverbands VDR, zu NDR 90,3. Der Posten sei wichtig, so Kröger. Ob es aber in der neuen Bundesregierung einen maritimen Koordinator geben wird, ist derzeit noch offen.

