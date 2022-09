Stand: 20.09.2022 15:32 Uhr Deutscher Kita-Preis: Zwei Hamburger Kitas nominiert

Zwei Kitas aus Hamburg sind in diesem Jahr für den Deutschen Kita-Preis nominiert. Die Evangelische Kita St. Pauli-Nord und die WABE-Kita Farbenspiel in Heimfeld ziehen in die nächste Runde ein. Sie gehören zu den 25 Nominierten in der Katagorie "Kita des Jahres." Der Sieger bekommt 25.000 Euro. Der Kita-Preis ist eine Initiative, an der unter anderem das Bundesfamilienministerium beteiligt ist.

