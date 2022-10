Stand: 22.10.2022 08:59 Uhr Deutscher Jugendbuchpreis für Kirsten Boie

Die Hamburger Schriftstellerin Kirsten Boie erhält den Deutschen Jugendbuchpreis für ihren zeitgeschichtlichen Roman "Dunkelnacht". Der Roman beschreibe die Gräuel der "Penzberger Mordnacht" im April 1945 in knappen Sätzen mit schmerzhafter Präzision, hieß es zur Begründung. Die in Hamburg geborene Kirsten Boie zählt zu den erfolgreichsten Autorinnen und Autoren für Kinder und Jugendbücher in Derutschland. Seit 2019 ist sie Hamburger Ehrenbürgerin.

