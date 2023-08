Stand: 04.08.2023 13:10 Uhr Deutsche Post nimmt erneuertes Briefzentrum in Betrieb

Die Deutsche Post hat am Freitag in Hamburg-Harburg ein erneuertes Briefzentrum in Betrieb genommen. An der Georg-Heyken-Straße werden nun jährlich mehr als 200 Millionen Briefe für die südliche Metropolregion sortiert. Herzstück sind zwei neuentwickelte Anlagen, die 8.000 Maxibriefe und Päckchen pro Stunde sortieren. Die Sortierhalle verfügt zudem über eine Wärmepumpe, Photovoltaik und ein Gründach. Die Lieferflotte werde auf E-Fahrzeuge und CNG-Gas umgestellt, so der Niederlassungsleiter Stefan Eckelmann. Insgesamt arbeiten 350 Menschen in dem Briefzentrum Harburg, davon wurden 50 Arbeitsplätze neu geschaffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.08.2023 | 13:00 Uhr