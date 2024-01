Stand: 30.01.2024 13:34 Uhr Deutsche Polizeigewerkschaft fordert Taser für alle Hamburger Polizisten

Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert, alle Hamburger Polizistinnen und Polizisten mit Elektroschockpistolen auszustatten. Die sogenannten Taser werden bisher nur in Spezialeinheiten eingesetzt. Sie könnten aber nach Ansicht der Gewerkschaft helfen, die Gewaltbereitschaft gegenüber Polizistinnen und Polizisten einzudämmen. In Hamburgs Nachbarländern wird das unterschiedlich beurteilt: Schleswig-Holstein will Taser flächendeckend einführen, Niedersachsen hat die Idee verworfen.

