Deutsche Meisterschaften: Hürdensprinter Mordi vom HSV gewinnt

Manuel Mordi vom Hamburger SV hat bei den deutschen Meisterschaften in Kassel Gold über 110 Meter Hürden gewonnen. Der 19-Jährige, der als Nummer eins der DLV-Jahresbestenliste angereist war, siegte am Samstagabend im Auestadion mit der Zeit von 13,77 Sekunden und gewann damit gleich in seinem ersten Jahr bei den Männern den Titel.

