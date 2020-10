Deutsche Bahn verstärkt Maskenpflicht-Kontrollen Mit Schwerpunktaktionen will das Unternehmen dafür sorgen, dass alle Fahrgäste die Maskenpflicht einhalten. In Zügen und auf Bahnhöfen sind Sicherheitsdienste und Bundespolizei verstärkt unterwegs.

Bahn-Vorstand Berthold Huber versicherte am Mittwoch, dass das Unternehmen damit den Gesundheitsschutz in den Zügen sichern wolle. In einem Regionalzug zwischen Hamburg und Kiel konnten sich Journalistinnen und Journalisten am Mittwoch davon überzeugen, dass die Mehrheit der Fahrgäste einen Mund-Nasen-Schutz trägt und sich damit an die Corona-Auflagen hält. Nach Angaben der Bahn liegt die Quote bei 95 Prozent.

Nur selten muss die Bundespolizei eingreifen

Dennoch gibt es immer wieder Fahrgäste, die ihre Maske nicht korrekt aufgesetzt haben. In diesen Fällen weisen die Zugbegleiterinnen und -begleiter freundlich darauf hin. "Meistens klappt das dann eigentlich", so der Zugchef des Regionalzugs zwischen Hamburg und Kiel am Mittwoch im Gespräch mit NDR 90,3. Bei Fahrgästen, die nicht einsichtig sind, greift der Sicherheitsdienst ein. Nur in Ausnahmefällen müssten Passagiere mit Hilfe der Bundespolizei des Zuges verwiesen werden. Dennoch gilt es, die Maskenpflicht im Interesse der überwiegenden Mehrheit der Fahrgäste weiterhin durchzusetzen.

Mehr Kontrollen abends und an Wochenenden

Deshalb greift die Bahn nun zu den verstärkten Kontroll- und Präventionsaktionen, die ihren Anfang am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern nahmen. Am Mittwoch ging es in Fern- und Regionalzügen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen weiter. Bis Dezember sollen die Aktionen auf alle Bundesländer ausgeweitet werden. Vor allem an den Wochenenden und in den Abendstunden würden die Sicherheitsteams verstärkt. Denn zu diesen Zeiten gebe es die meisten Verstöße gegen die Maskenpflicht. Zudem werde auch in den Herbstferien intensiver kontrolliert als sonst.

