Stand: 30.01.2023 06:47 Uhr Deutsche Bahn eröffnet Neubau für Bahnhofsmission in Hamburg

Nach fast einem Jahr hat das Provisorium am Hamburger Hauptbahnhof ein Ende. Die vor 128 Jahren gegründete Bahnhofsmission zieht am Montag in einen 400 Quadratmeter großen Neubau um. Dort befindet sich nach Angaben der Deutschen Bahn auch ein bundesweit einzigartiges Hygienezentrum, das mit einer Dusche, einer Sitzbadewanne und einem Pflegeraum für assistenzbedürftige Gäste ausgestattet ist.

