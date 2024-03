Stand: 22.03.2024 20:38 Uhr Deutsche Bahn baut Reisezentrum im Hamburger Hauptbahnhof um

Das Reisezentrum am Hamburger Hauptbahnhof soll umgebaut werden. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass die Arbeiten am Mittwoch beginnen und etwa ein Jahr andauern. Auskunft sowie Tickets sollen Bahn-Fahrgäste solange in einer provisorischen Fläche im Empfangsgebäude erhalten. Die Öffnungszeiten des Reisezentrum bleiben während der Modernisierung unverändert.

