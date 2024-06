Stand: 22.06.2024 11:58 Uhr Deutsche Autorenvereinigung: Keine AfD-Mitglieder geduldet

Die Autorenvereinigung PEN-Zentrum Deutschland will keine AfD-Mitglieder in ihren Reihen. Diesen Beschluss fassten die Mitglieder am Freitag einstimmig bei ihrer Versammlung in Hamburg. Laut PEN-Generalsekretär stehen die Werte der Schriftstellervereinigung in direktem Widerspruch zu den Zielen und Vorstellungen der AfD.

