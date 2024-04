Stand: 14.04.2024 17:14 Uhr Deutsch-Israelische Gesellschaft ruft zu Demonstration auf

In Hamburg ruft die Deutsch-Israelische Gesellschaft am Sonntagabend zu einer Solidaritätsdemonstration mit Israel vor dem iranischen Konsulat an der Bebelallee in Winterhude auf. Das Motto lautet "Flagge zeigen gegen den iranischen Angriff". Die Sicherheitsmaßnahmen rund um das iranische Konsulat wurden am Sonntag verschärft.

