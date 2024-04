Stand: 14.04.2024 18:42 Uhr Deutsch-Israelische Gesellschaft: Aufruf zur Demonstration

In Hamburg hatte die Deutsch-Israelischen Gesellschaft zur Kundgebung unter dem Motto "Flagge zeigen gegen den iranischen Angriff!" aufgerufen. Etwa 120 Menschen versammelten sich laut Polizei am frühen Sonntagabend vor dem Konsulat an der Bebelallee. Bereits am Morgen erhöhte die Polizei die Sicherheitsmaßnahmen rund um das Generalkonsulat. Polizeikräfte bewachen das Gebäude nun rund um die Uhr. Auch wasserseitig sichert ein Polizeiboot das Gelände nach hinten ab.

