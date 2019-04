Stand: 24.04.2019 01:00 Uhr

Deutlich mehr Menschen in U-Haft von Christoph Heinzle, Carl-Georg Salzwedel und Elke Spanner

Die Zahl der Untersuchungsgefangenen in Deutschland ist seit 2014 um 25 Prozent gestiegen. Besonders stark war der Anstieg in Hamburg. Eine große Rolle spielt dabei die Zunahme bei ausländischen U-Häftlingen - ebenfalls um ein Viertel. Das ergaben Berechnungen des NDR auf Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes. Dabei gibt es weniger Straftaten, weniger Tatverdächtige, weniger Verurteilte und weniger Haftstrafen.

Zahl der Menschen in U-Haft deutlich gestiegen NDR 90,3 - 24.04.2019 19:30 Uhr Trotz weniger registrierter Straftaten gibt es in Deutschland seit 2014 deutlich mehr Untersuchungshäftlinge. Das ergeben Recherchen des NDR. Besonders stark ist der Anstieg in Hamburg.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im alten Teil der Hamburger Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis hängen die 100 Jahre Geschichte spürbar in der Luft. Es riecht nach Mensch, Reinigungsmitteln und verbrauchter Luft. Bisher ist nur ein Teil saniert und nach modernen Haftstandards umgebaut worden. Das Gefängnis ist voll. "Einzelne Hafträume, die es von der Raumgröße her zulassen und wo es einen abgetrennten Nassbereich gibt, belegen wir auch doppelt", erzählt Anstaltsleiter Henning Clasen. Auch außerhalb der Zelle spüren die Gefangenen, wie voll das Gefängnis ist. Viele von ihnen wollen arbeiten. Doch zurzeit sind 465 Gefangene in der Haftanstalt - und nur für 120 gibt es Jobs. Auch für die Sportgruppen oder Kochkurse gibt es Wartelisten.

Claudia Dreyer hat die Untersuchungshaftanstalt am Holstenglacis bis vorigen Sommer geleitet, 13 Jahre lang. Für besonders problematisch hält sie, dass Gefangene bei voller Belegung oft nur die Mindestdauer von zwei Stunden pro Monat für Besuch bekämen, weil Beamte für die Aufsicht fehlten. "Das ist tatsächlich eine Einschränkung", sagt Dreyer, "nicht nur für die Betroffenen, für die ja auch die Unschuldsvermutung gilt, aber auch für die Angehörigen".

Vielfältige Gründe für Anstieg

In einer Umfrage des NDR unter allen 16 Justizministerien der Länder werden mehrere mögliche Faktoren für den deutlichen Anstieg bei den Untersuchungsgefangenen genannt: die verstärkte Bekämpfung einzelner Straftaten, lange Verfahren und die zugenommene Zahl ausländischer Tatverdächtiger.

Mehr bei Tagesschau.de Link Zahl der U-Häftlinge in Deutschland stark gestiegen Die Zahl der Untersuchungshäftlinge in Deutschland ist seit 2014 im Durschnitt um 25 Prozent gestiegen. Das haben Berechnungen des NDR ergeben. Lesen Sie mehr bei tagesschau.de extern

Richter sehen bei Ausländern häufiger Fluchtgefahr

Nach einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes für den NDR gab es 2017 unter den in der Strafverfolgungsstatistik erfassten Untersuchungshäftlingen 26 Prozent mehr Ausländer als 2014. Im selben Zeitraum sank die Zahl der Deutschen in U-Haft um acht Prozent. Bei Ausländern wird häufiger auf Fluchtgefahr als Haftgrund entschieden - vor allem, wenn sie keinen festen Wohnsitz und keine sozialen Bindungen in Deutschland haben. In Norddeutschland fiel der Anstieg sehr unterschiedlich aus: Deutlich überdurchschnittlich ist der Anstieg in Hamburg (plus 39 Prozent) und Schleswig-Holstein (plus 37 Prozent). Niedersachsen liegt mit einem Zuwachs von 26 Prozent bei den ausländischen U-Häftlingen genau im Bundesschnitt. In Mecklenburg-Vorpommern stagnierte die Zahl.

Untersuchungshaft in Zahlen Die Zahl der Untersuchungshäftlinge in Hamburg ist von 2014 bis 2019 um 87 Prozent gestiegen.

Untersuchungshaft in Zahlen In Deutschland liegt der Anstieg bei insgesamt 25 Prozent im gleichen Zeitraum.

Untersuchungshaft in Zahlen Der Anteil der Ausländer in Untersuchungshaft ist in den vergangenen fünf Jahren in Hamburg um 39 Prozent gestiegen. zurück 1/4 vor

Hamburgs Justizsenator erklärt Anstieg mit Fahndungserfolgen

Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) erklärt das unter anderem mit der verstärkten Verfolgung von Einbrechern und Kleindealern durch die Polizei. "Wenn man dann tatsächlich erfolgreich ist, dann liegen in vielen Fällen noch Haftgründe vor, weil es sehr mobile Täter sind, bei denen dann auch dementsprechend Fluchtgefahr besteht", so Steffen.

U-Haft ist keine vorgezogene Strafe, sondern sie soll sicherstellen, dass ein Prozess stattfinden kann, ohne dass vorher Beweise verschwinden oder Zeugen beeinflusst werden. Sieht das Gericht eine solche Verdunklungsgefahr bei einem Verdächtigen, ist das ein Grund für Untersuchungshaft. Wiederholungsgefahr ist ein anderer. Der mit Abstand häufigste Haftgrund ist Fluchtgefahr.

Ein weiterer Faktor für den Anstieg bei den Häftlingszahlen ist nach Angaben von Justizbehörden, Richtern und Anwälten, dass Ermittlungs- und Strafverfahren in den vergangenen Jahren komplexer und langwieriger geworden seien. Tatverdächtige sitzen nicht selten bis zu einem rechtskräftigen Urteil in U-Haft. Die Zahl der Gefangenen, die länger als sechs Monate in Untersuchungshaft sind, ist seit 2014 um 25 Prozent gestiegen. "Viele wissen nicht, dass man in Deutschland durchaus mehrere Jahre in Untersuchungshaft gehalten werden kann", sagt die Hamburger Strafverteidigerin Iris-Maria Killinger. Vielen ihrer Mandanten mache die Ungewissheit zu schaffen, nicht zu wissen, wie lange sie im Untersuchungsgefängnis bleiben müssen.

Hamburg hat die meisten U-Häftlinge in Relation zur Einwohnerzahl

Das Thema Untersuchungshaft im Programm des NDR NDR Info wird zu dem Thema neben der aktuellen Berichterstattung heute um 20.30 Uhr bei Das Forum das 30-minütige Feature "Leben in U-Haft" ausstrahlen.



NDR 90,3 beschäftigt sich in der Stunde ab 20 Uhr im Treffpunkt Hamburg damit.



Das Hamburg Journal im NDR Fernsehen sendet um 18 Uhr und 19.30 Uhr längere Beiträge über Untersuchungshaft.

Auffällig sind die großen regionalen Unterschiede bei der Zahl der Untersuchungsgefangenen. Hamburg hat dabei eine Spitzenstellung. Bezogen auf die Einwohnerzahl hat die Stadt mit weitem Abstand die meisten U-Häftlinge aller Bundesländer. Mehr als doppelt so viele wie der Bundesdurchschnitt und zwei Drittel mehr als Berlin, das den zweiten Rang unter den Ländern einnimmt.

Hamburg hat auch die - nach Bremen - zweitgrößte Steigerung seit 2014 zu verzeichnen. In diesen vier Jahren hat sich die Zahl der Untersuchungsgefangenen in der Hansestadt nahezu verdoppelt. Auswertungen des NDR ergaben ein Plus von 87 Prozent in Hamburg. In Niedersachsen waren es plus 11 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern plus 10 Prozent und in Schleswig-Holstein plus 2 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Forum | 24.04.2019 | 01:00 Uhr