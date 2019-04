Stand: 22.04.2019 11:34 Uhr

Deutlich mehr Besucher auf dem Frühlingsdom

Der Hamburger Frühlingsdom hat in diesem Jahr einen deutlichen Besucherzuwachs verzeichnet. Rund 2,5 Millionen Menschen hätten das größte Volksfest des Nordens besucht, sagte Franziska Hamann von der zuständigen Wirtschaftsbehörde am Ostermontag - dem letzten Tag des einmonatigen Volksfestes. Das seien eine halbe Million mehr als im Vorjahr. Das steigende Touristenaufkommen in Hamburg mache sich auch auf dem Dom bemerkbar. "Besonders die Wochenenden waren bei nahezu fantastischem Frühlingswetter sehr gut besucht."

Sommerdom ab 26. Juli

Unter den mehr als 230 Attraktionen befanden sich zahlreiche Klassiker wie das Riesenrad und Kettenkarussells. Als Neuheiten lockten unter anderem die "Hamburger Geisterfabrik", das Fahrgeschäft "Laser Pix" und das "Ballonfahrt"-Karussell. Geisterfabrik-Besitzer Rico Rasch sprach von einem vollen Erfolg. "Wir freuen uns jetzt schon auf den Sommerdom." Der öffnet vom 26. Juli bis zum 25. August seine Tore.

