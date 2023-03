Stand: 20.03.2023 17:00 Uhr Desy schließt Kooperation mit Institut in Chicago

Das Forschungszentrum Desy in Bahrenfeld hat am Montag ein neues internationales Kooperationsabkommen unterzeichnet. Partner ist ein Institut für Innovation und Transfer in Chicaco in den USA, das Discovery Partners Institute. Forscherinnen und Forscher sollen dabei unterstützt werden, ihre Ideen schneller auf den Markt zu bringen. Außerdem wollen beide Einrichtungen neue Technologien auch gemeinsam vermarkten.

