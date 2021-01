Hamburg: Montag noch keine neuen Termine fürs Impfzentrum Stand: 10.01.2021 17:16 Uhr Für das Impfzentrum in den Hamburger Messehallen können auch am Montag noch keine neuen Termine vergeben werden.

Die Kassenärztliche Vereinigung stellte am Sonntag klar: Neue Termine sollen erst im Laufe der Woche zur Verfügung gestellt werden, "wenn die nächste Gruppe der Impfberechtigten benachrichtigt ist." Dabei handelt es sich um die über 80-jährigen Hamburgerinnen und Hamburger, die nicht in einem Alten- oder Pflegeheim wohnen. Sie erhielten eine postalische Einladung, einen Termin im Impfzentrum zu vereinbaren.

Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Walter Plassmann, bat alle Hamburgerinnen und Hamburger, am Montag die Corona-Impf-Hotline 116 117 nicht wegen eines Impftermins zu kontaktieren.

"Es war ein kleiner Piks"

Die Gesundheitsbehörde gibt immer nur so viele Termine frei, wie Wirkstoff vorhanden ist. Knapp 1. 000 Menschen haben sich laut Robert Koch-Institut bis Freitag in Hamburg impfen lassen. Am Wochenende kamen weitere Menschen ins Impfzentrum, darunter die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano. "Es war ein kleiner Piks. Man hat das kaum gemerkt", sagte die 96-Jährige.

