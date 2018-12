Stand: 30.12.2018 11:49 Uhr

Der älteste Juwelier Deutschlands ist in Hamburg

Im Jahre 1743 eröffnete der Hamburger Hinrich Brahmfeld sein Juweliergeschäft in der Nähe des Gänsemarkts. Mit seinen feinen Silberarbeiten erwarb er sich schnell einen guten Ruf und wurde mit Aufträgen reicher Kaufmannsfamilien gefördert. Noch heute werden die Gäste beim alljährlichen Matthiae-Mahl im Hamburger Rathaus mit Silberbesteck und Tafelaufsätzen des Juweliers Brahmfeld & Gutruf bewirtet. Auch das Museum für Kunst und Gewerbe bewahrt Stücke in seinen Depots auf. In diesem Jahr feiert das mittlerweile am Neuen Wall ansässige Unternehmen sein 275. Jubiläum und ist damit das älteste Juweliergeschäft Deutschlands.

Eigenes Kontorhaus am Jungfernstieg

Vor rund 100 Jahren ließ der Juwelier ein eigenes Kontorhaus am Jungfernstieg errichten. Seit acht Jahren betreibt die Familie Freisfeld das Traditionsgeschäft am Neuen Wall. Die Freisfelds stammen aus Münster und sind die mittlerweile neunten Betreiber in der Geschichte von Brahmfeld & Gutruf.

Die Kunsthistorikerin Caroline Freisfeld veröffentlichte zum Jubiläum ein Buch über die Firmengeschichte. "Schon Hinrich Brahmfeld, der Gründer, der 1743 seine Werkstatt eröffnete, war wegen seiner herausragenden Arbeiten sehr bekannt", sagt Freising. "Er wurde damals vom russischen Zaren beauftragt, 300 Teile für die Silberkammer anzufertigen. Dadurch hat er in Hamburg und über die Grenzen hinaus großen Ruhm erlangt."

Pionier des Diamanten-Imports aus Südafrika

Brahmfelds Geschäftspartner Johann Georg Gutruf war dann einer der ersten, der Diamanten aus Südafrika nach Europa importierte. Bis heute stehen auch Smaragde und andere Edelsteine hoch im Kurs bei den Kunden des ältesten Juweliergeschäfts Deutschlands.

Wer es sich leisten kann, für den sind Schmuckstücke auch eine Wertanlage. "Wir sind viel unterwegs auf der Welt, suchen überall schöne Steine und versuchen dem Stein mit unserem Schmuck eine Bühne zu geben", sagt Juwelier Benjamin Freisfeld. Und so schreiben Caroline und Benjamin Freisfeld die Geschichte von Brahmfeld und Gutruf weiter - und hoffen, mit ihren Schmuckstücken dem Geist der Gründer zu entsprechen.

Eine Auswahl historischer Silberarbeiten kann noch bis Mitte Januar bei Brahmfeld & Gutruf besichtigt werden.

