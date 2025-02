Der Spitzenkandidat der AfD in Hamburg: Dirk Nockemann

Stand: 16.02.2025 19:30 Uhr

Hart gegen illegale Migranten, Kriminelle, Islamisten, vor allem hart. Das war nicht immer so, in seiner Jugendzeit war Dirk Nockemann in der SPD und bei den Jusos aktiv. Als Beamter im Innenministerium von Mecklenburg-Vorpommern organisierte er Ende der 90er Jahre Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete aus dem Kosovo.