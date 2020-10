Der NDR im Dialog: Ihre Fragen zum Programm Sendedatum: 15.10.2020 20:00 Uhr Was läuft gut, was können wir besser machen? Und: Wie arbeiten wir bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal?

Im Rahmen der Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" haben die Direktorin des Landesfunkhauses Hamburg, Sabine Rossbach, und NDR 90,3 Programmchefin Ilka Steinhausen am Donnerstagabend Ihre Fragen beantwortet.

Zuverlässige Informationen, gute Musik und ganz viel Hamburg: 365 Tage im Jahr berichtet das Team des NDR Landesfunkhauses Hamburg über alles, was in der Stadt passiert.

Das ist neu beim Hamburg Journal

"Schneller besser informiert" - das ist das Motto beim Hamburg Journal um 18 Uhr. Sabine Rossbach erklärt, warum die Sendung nach zehn Jahren nicht mehr vom Übertragungswagen, sondern aus dem Studio kommt: "Wir haben uns gesagt, Hamburg ist eine so eine quirlige Stadt, in der immer etwas passiert. Da müssen wir schon früher mit Nachrichten dabei sein und den Hamburgerinnen und Hamburgern zeigen, was über den Tag losgewesen ist."

Podcast "Hamburg heute"

Weitere Informationen NDR 90,3 Nachrichten-Podcast "Hamburg Heute" läuft Im NDR 90,3 Nachrichten-Podcast "Hamburg Heute" erfahren Sie, was am Tag wichtig ist und bekommen einen Einblick in unsere Arbeit. Hier können Sie den Podcast abonnieren. mehr

Auch bei NDR 90,3 gibt es etwas Neues: Den täglichen Podcast "Hamburg heute". Gisela Hasenbank aus Rahlstedt weiß mit dem Begriff Podcast bisher noch nichts anzufangen. "Podcast", erklärt Ilka Steinhausen, kommt aus dem Englischen und steht für "play on demand", was übersetzt so viel wie "spiel auf Bedarf" bedeutet. "Es ist eine neue Form des Hörens, man kann sich etwas jederzeit aus dem Internet herunterladen und es sich anhören, wenn man Zeit hat. In unserem Podcast "Hamburg heute" zum Beispiel, erfahren Sie jeden Tag ab 17 Uhr, was passiert ist in der Stadt."

Musik bei NDR 90,3

Welche Musik wird im Radio gespielt und wer wählt die aus? Diese Frage beschäftigt viele Anruferinnen und Anrufer. Das Musikprogramm bei NDR 90,3, erklärt Ilka Steinhausen, besteht aus rund 1.500 Musiktiteln. Durch spezielle Tests wird ermittelt, welche Musiktitel den Hörerinnen und Hörern besonders gut gefallen - und welche nicht. Allen, die sich besonders für Musik aus Hamburg interessieren, legt Sabine Rossbach die Sendung "Hamburg Sounds" ans Herz. Zum Thema Musik hat Stephan Heller noch diesen Tipp: Im Rahmen der Aktion "Wünsch Dir Deinen NDR" erfüllt NDR 90,3 am kommenden Sonnabend den ganzen Tag über Musikwünsche.

Wünsche und Anregungen

Weitere Informationen Plattdeutsch bei NDR 90,3 Ob "Wi snackt Platt", "Hör mal´n beten to", "Narichten op Platt" oder unser Wochenrückblick "Düsse Week": hier sind die plattdeutschen Angebote von NDR 90,3 auf einen Blick. mehr

NDR 90,3 Hörerin Petra hört immer sonntags "Wi snakt platt" und kennt natürlich auch die plattdeutschen Nachrichten. Für ihren Geschmack könnte es gern noch mehr Plattdeutsch im Programm geben. "Wir lieben das Plattdeutsche", sagt Sabine Rossbach. "Aber wir leben in einer Großstadt und nicht alle verstehen es."

NDR 90,3 Hörer Gerd Schröder freut sich, dass zusammen mit dem Slogan "Wir sind Hamburg" verschiedene Hamburger Stadtteile genannt werden. Allerdings, findet er, müssen dann auch alle 104 Stadtteile mal dran kommen, auch Neuwerk.

Von Nahid aus Havestehude gibt es Lob für die präzisen Nachrichten bei NDR 90,3. Ihr Wunsch: noch mehr Ausflugstipps, auch fürs Hamburger Umland.

"Allen können Sie es nicht recht machen" – findet John Berendsen aus Jenfeld. "Uns machen Sie es recht, machen Sie weiter so. Dankeschön."

Ihre Meinung ist uns wichtig

NDR im Dialog oder - wie Stephan Heller es nennt - "ein Schnack mit denen, die den Hut aufhaben": Sabine Rossbach und Ilka Steinhausen haben versucht, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Natürlich können Sie sich auch sonst jederzeit mit Anregungen, Fragen oder Kritik an uns wenden. Am einfachsten geht das über die NDR Hamburg App. Sie können uns aber auch gern anrufen oder mailen.

Funkhaus-Führungen sind wegen der Corona-Einschränkungen derzeit leider nicht möglich. Einen guten Eindruck von unserer Arbeit bekommen Sie aber auch bei unserer digitalen Führung durchs Landesfunkhaus Hamburg.

