Der Grasbrook wird Hamburgs neuer Öko-Stadtteil Stand: 24.09.2021 08:08 Uhr Der Grasbrook soll Hamburgs Öko-Vorzeige-Stadtteil werden. Nirgends wird so ehrgeizig auf CO2-armes Bauen und Leben geachtet wie dort im Hafen, so die Stadtentwicklungsbehörde bei der Präsentation.

Die klimagerechte Stadt - Jürgen Bruns-Berentelg, seit 2003 Chef der HafenCity Hamburg GmbH, strebt schon seit einem Jahrzehnt danach. Damals bereits, als noch kaum jemand davon sprach. Für den Grasbrook will er alles, was möglich ist: ein ganzes Quartier nur aus Holz, keine Straßen, aber viele Radwege, einen autonom fahrenden Shuttlebus und jede Menge Bäume. Bruns-Berentelg wünscht sich dort 6.000 bewusste Bewohner. "Wenn jemand die Lebensentscheidung trifft, besonders nachhaltig zu leben, zu wohnen und zu arbeiten, dann kann er oder sie das in diesem Stadtteil machen", sagt er.

Wasserlage und Parks

Für Hamburgs Oberbaudirektor Franz-Josef Höing gibt es noch mehr gute Gründe für die Elbinsel. "Als ich zum ersten Mal unerlaubt über den Bauzaun gesprungen bin, da spürte ich diese Weite, diesen Fluss", erinnert sich Höing. Hamburgs Stärken klimagerecht aufgreifen, die Wasserlagen, die Parks - das wollen auch die beauftragten Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron, die Schöpfer der Elbphilharmonie.

AUDIO: Hamburgs Öko-Vorzeige-Stadtteil (1 Min) Hamburgs Öko-Vorzeige-Stadtteil (1 Min)

Viele neue Wohnungen und Firmen

Auf dem Grasbrook sollen einmal rund neue 3.000 Wohnungen und viele Firmensitze entstehen. Etwa 6.000 Menschen sollen hier später leben, etwa 16.000 arbeiten - und sie sollen alles schnell zu Fuß erreichen können. Mittendrin in dem neuen Stadtteil wird ein sehr großer Park liegen. Um Platz für all das zu schaffen, haben Anfang Juli Abrissarbeiten begonnen: Die einst größte Stückguthalle der Welt muss weichen. Im Anschluss wird das Hafengelände auf neun Meter 70 über Normal-Null flutschutzsicher aufgeschüttet und neu bebaut. Mit dem Neubau begonnen werden soll frühestens 2023.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.09.2021 | 08:00 Uhr