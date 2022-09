Der 833. Hamburger Hafengeburtstag: Was am Sonnabend passiert Stand: 17.09.2022 06:30 Uhr Zweimal musste der Hafengeburtstag wegen Corona ausfallen, am Freitag konnte der 833. Hamburger Hafengeburtstag beginnen. Am Sonnabend werden mit dem Schlepperballett und einer Lichtshow samt Feuerwerk gleich zwei Highlights erwartet.

Mindestens vier Schlepper, bis zu 3.000-PS-starke und wendige Boote, sollen am Sonnabend um 15 Uhr für das nach Angaben der Stadt weltweit einmalige Spektakel zu klassischer Musik auf dem Wasser gewissermaßen tanzen. Der NDR überträgt das Schlepperballett im Livestream.

Lichtermeer und Feuerwerk

Um 21.30 Uhr ist die Lichtshow "Hamburgs Lichtermeer" von Bord eines Aida-Kreuzfahrtschiffes mit anschließendem Feuerwerk geplant, auch dieses Highlight wird hier im Livestream zu sehen sein. Zudem gibt es auf den zehn Bühnen des Hafengeburtstages Musik, unter anderem von Hamburg Voices, Jeden Tag Silvester, Tonbandgerät, Roachford und Cosmopauli.

Motto: "Leinen los, wir feiern wieder"

Bis Sonntag soll auf der rund vier Kilometer langen Flaniermeile an der Elbe zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie gefeiert werden. Das Motto des Hafengeburtstags lautet in diesem Jahr "Leinen los, wir feiern wieder".

Schauer und kurze Gewitter

Besucherinnen und Besucher sollten sich am Sonnabend eine dicke Jacke und einen Regenschirm einpacken. Der Deutsche Wetterdienst hat neben wiederholten Schauern und einzelnen kurzen Gewittern auch einen starken bis stürmischen Wind aus Nordwest angekündigt. Die Höchsttemperatur liegt bei 16 Grad.

Gäste können auch an Bord der Schiffe gehen

Auf dem Wasser ist von der Schiffsausrüster-Barkasse "Agnes", über den Kreuzfahrtriesen "AIDAprima", den Seenotrettungskreuzer "Hamburg" und der Viermast-Bark "Peking" bis hin zum Dampfschlepper "Woltmann" praktisch alles dabei. Besucherinnen und Besucher können die Schiffe oft auch direkt an Bord beim "Open Ship" näher besichtigen.

Feierliche Eröffnung

Am Freitag wurde der Hamburger Hafengeburtstag nach zwei Jahren Corona-Pause feierlich eröffnet. Insgesamt werden am Wochenende mehrere Hunderttausend Gäste erwartet. Und die können auch in diesem Jahr wieder viel erleben - für die rund vier Kilometer lange Flaniermeile an der Elbe gibt es ein umfangreiches Programm.

Anreise mit U- und S-Bahn empfohlen

Da zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie viele Straßen gesperrt sind, sollten Besucherinnen und Besucher mit U- und S-Bahn anreisen. Allerdings wird die S-Bahnlinie S3 über die Elbe den ganzen Samstag über voll gesperrt. Dies ist nach Angaben der Bahn für den Abschluss der Reparaturarbeiten an einer Brücke erforderlich. Die anderen Züge fahren bis zum Sonntag häufiger und länger - im Innenstadtbereich bis etwa 1.30 Uhr nachts. Bei den Hafenfähren kann es durch die zeitweiligen Sperrungen der Elbe zu Verspätungen und Einschränkungen kommen. So fährt die Linie 62 am Wochenende nur zwischen Altona und Finkenwerder.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal 18.00 | 17.09.2022 | 08:00 Uhr

