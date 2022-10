Demos in Hamburg: In der Innenstadt wird es heute voll Stand: 29.10.2022 08:19 Uhr In Hamburg werden für heute gleich mehrere größere Demonstrationen erwartet. Wer einen Besuch in der Innenstadt plant, muss sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

Mit rund 2.000 Demonstrierenden rechnet die Polizei bei einer Kundgebung, die am Mittag am Berliner Tor starten und zum Rathausmarkt ziehen soll: Das Bündnis für soziale Gerechtigkeit ruft unter dem Motto "Solidarisch aus der Krise - bezahlbares Leben für alle statt Profite für wenige" zum Protest auf. Beteiligt sind nach Angaben der Veranstaltenden unter anderem die Initiative #IchBinArmutsbetroffen, die Bündnisse Wer hat der gibt, Ende Gelände, Fachbereiche der Gewerkschaften ver.di und IG Metall, das Hamburger Bündnis gegen Rechts, AStA, Jusos und die Grüne Jugend.

Proteste gegen Regime im Iran

Bereits am Vormittag startet am Rathausmarkt ein Demonstationszug zur Unterstützung der Protestierenden im Iran. Er soll über den Jungfernstieg und den Gänsemarkt zur Rothenbaumchaussee Höhe Tesdorpfstraße führen. Auch am Nachmittag sind Unterstützungsdemonstrationen für die iranische Bevölkerung geplant.

Verfassungsschutz warnt vor Demo am Glockengießerwall

Am frühen Nachmittag beginnt an der Kunsthalle eine weitere Kundgebung, zu der ebenfalls Hunderte Menschen erwartet werden: Unter dem Motto "Freunde der Demokratie sagen Nein danke: Frieren, Pleiten, Impfpflicht" ruft der vom Verfassungsschutz beobachtete Verein UMEHR zu einer Demonstration auf. Ein Verfassungsschutzsprecher warnt vor einer Teilnahme: "Das sind keine Freunde der Demokratie, ganz im Gegenteil. Wer an diesem Aufzug teilnimmt, marschiert Seite an Seite mit Extremisten."

