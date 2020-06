Stand: 06.06.2020 21:10 Uhr - NDR 90,3

Demos gegen Rassismus in Hamburg abgebrochen

Zwei Demos gegen Rassismus und Polizeigewalt in der Hamburger Innenstadt haben am Sonnabendnachmittag deutlich mehr Menschen angezogen, als es in Corona-Zeiten zulässig ist. Laut Hamburger Polizei waren insgesamt etwa 14.000 Menschen im gesamten Innenstadtgebiet. Beide Versammlungen wurden von den Veranstaltern kurz nach Beginn wieder beendet. Obwohl die Zahl zu hoch war, ließ die Polizei die Teilnehmenden dennoch gewähren - mit der Begründung, dass ein Eingriff in die Menschenmenge und eine Auflösung der Demos das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus vermutlich noch erhöht hätte. Die Veranstaltungen verliefen größtenteils friedlich. Im Anschluss an die Demonstrationen kam es zu einzelnen Auseinandersetzungen.

Tausende protestieren in Hamburg gegen Rassismus Hamburg Journal - 06.06.2020 19:30 Uhr Anlässlich des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd in den USA wollten rund 14.000 Menschen in der Hamburger Innenstadt ein Zeichen gegen Rassismus setzen.







Einsatzkräfte in Bedrängnis: Pfefferspray eingesetzt

Am späten Nachmittag setzte die Polizei nach eigenen Angaben Pfefferspray ein. Polizeikräfte seien am Jungfernstieg durch mehrere Hundert Personen in Bedrängnis gebracht worden, die aggressiv und vermummt gewesen seien, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Aus einer Gruppe wurden Flaschen und Steine auf die Polizei geworfen. Eine Polizistin sei dabei verletzt worden, erklärte die Polizei NDR 90,3. Einige Vermummte hätten Banner entrollt mit der Aufschrift "Bullen sind Schweine" und "ACAB", was für "All cops are bastards" (Alle Polizisten sind Bastarde) steht. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein.

Videos 01:14 NDR Fernsehen Auseinandersetzungen nach friedlichen Demos gegen Rassismus NDR Fernsehen Bei Demos gegen Rassismus und Polizeigewalt haben in Hamburg rund 14.000 Menschen demonstriert. Nach friedlichen Kundgebungen kam es im Anschluss zu einzelnen Auseinandersetzungen. Kai Salander berichtet. Video (01:14 min)

Demos erinnern an gewaltsamen Tod von George Floyd

Nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in den USA fanden am Sonnabend in rund 25 deutschen Städten, darunter auch in Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern, neue Anti-Rassismus-Demonstrationen statt. Die Veranstalter hatten dazu aufgerufen, in schwarzer Kleidung zu erscheinen und der Tat schweigend zu gedenken.

Jungfernstieg abgeriegelt wegen zu vieler Teilnehmer

Am Jungfernstieg hatten die Teilnehmenden am Sonnabend Plakate dabei, auf denen "Black Lives Matter" geschrieben stand oder "I can't breathe" - die letzten Worte von George Floyd. Laut Polizei waren bereits um 14 Uhr rund 9.000 Menschen vor Ort. "Zulässig (zum Schutz vor Corona-Infektionen) waren nur 525 Teilnehmer", erklärte die Polizei. Die Versammlungsleitung habe die Demo deshalb vorzeitig beendet. Wegen des Überschreitens der angemeldeten Teilnehmerzahl riegelte die Polizei eine abgegrenzte Fläche ab und ließ keine weiteren Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Absperrung. Mit Ansagen durch die Lautsprecheranlage baten die Beamten alle Teilnehmenden, den Mund- und Nasenschutz aufzusetzen. Die meisten befolgten die Anweisung.

Auch zweite Demo am Rathausmarkt abgesagt

Auch eine zweite Demonstration, die ab 15 Uhr auf dem Rathausmarkt startete, wurde laut Polizei wegen zu vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder abgebrochen. Auch hier hätten die Organisatoren von der Durchführung der Demo abgesehen. Laut Polizei waren am Nachmittag rund 6.000 Menschen auf dem Rathausmarkt und in den angrenzenden Straßen zugegen.

Hamburger Polizei solidarisiert sich mit Protesten

Vor Beginn der Demonstrationen hatte die Hamburger Polizei ihre Solidarität erklärt. "Wir sind an eurer Seite!", twitterte sie. "Rassismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben. Wir arbeiten täglich dafür, dass sich alle Menschen in Hamburg sicher fühlen können."

Die Polizei erklärte in den Tweets, ihr Auftrag sei es, Straftaten zu verfolgen und Gefahren abzuwehren. "Wenn wir entsprechend einschreiten, dann tun wir dies unabhängig von Hautfarbe, Religion oder sozialem Status einer Person."

4.500 Menschen bei Protest am US-Konsulat

In der Hansestadt hatten bereits am Freitag Tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Statt der angekündigten 250 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren am Nachmittag etwa 4.500 zum US-Konsulat am Alsterufer gekommen. Trotz Durchsagen der Beamten verstießen Demonstrierende gegen die corona-bedingten Auflagen wie Abstandhalten und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Nach nur einer halben Stunde wollte die Polizei deshalb die Versammlung auflösen.

Die Demonstrierenden blieben allerdings - und die Polizei ließ sie gewähren. Ein Polizeisprecher sagte NDR 90,3, eine Auflösung der Menschenmassen würde das Infektionsrisiko zusätzlich erhöhen. Erst am späten Nachmittag verließen die Demonstrierenden nach und nach die Veranstaltung.

