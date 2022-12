Demonstrationen: Der "Heiße Herbst" ist ausgeblieben Stand: 27.12.2022 06:29 Uhr Inflation, Energiekrise und noch immer Pandemie - Politikerinnen und Politiker, Verfassungsschutz und Polizei warnten vor einem "Heißen Herbst" mit radikalen Protesten. Nach Informationen von NDR 90,3 beteiligten sich zuletzt aber immer weniger Menschen an sogenannten "Querdenker-Demonstrationen".

Die Hamburgerinnen und Hamburger nutzen noch immer ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit - aber immer weniger an der Seite von Extremistinnen und Extremisten, heißt es vom Hamburger Verfassungsschutz.

Jeden Sonnabend Demonstration

Immer noch werden jeden Sonnabend hier in der Stadt Demonstrationen von sogenannten Delegitimierern angemeldet, also von Menschen, die den demokratischen Staat nicht anerkennen. Zum harten Kern dieser Extremistinnen und Extremisten zählt der Verfassungsschutz in Hamburg nur eine Handvoll Menschen, die aber besonders während der Pandemie doch Hunderte Bürgerinnen und Bürger mobilisiert haben.

Viele Menschen bleiben weg

Inzwischen sind Krieg, Inflation und Energiekrise zu den Themen der Proteste geworden. Doch während im Oktober und November noch rund 1.000 Menschen den Demo-Aufrufen folgen, waren es zuletzt deutlich unter 200 - Tendenz abnehmend. Die staatlichen Maßnahmen gegen die Krisen zeigen hier ihre Wirkung, schätzt der Verfassungsschutz. Demnach blieben auch viele Menschen weg, weil sie inzwischen besser über die extremistischen Hintergründe der Veranstalter informiert seien.

Der "Heiße Herbst" ist ausgeblieben und mit einem heißen Winter rechnet derzeit niemand mehr, heißt es.

