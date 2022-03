Demonstration in Hamburg gegen den Krieg in der Ukraine Stand: 26.03.2022 11:48 Uhr Auch am Sonnabend sind in Hamburg wieder Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg in der Ukraine zu demonstrieren. Am Vormittag versammelten sich einige Hundert in der Innenstadt.

Das Motto der Demonstration lautete "Frieden in der Ukraine - Sicherheit für Europa". Es versammelten sich allerdings deutlich weniger Teilnehmende als bei der großen Demonstration am Freitag, zu der die Bewegung "Friday for Future" aufgerufen hatte. Dabei war es neben dem Klimaschutz auch um Forderungen nach Frieden in der Ukraine gegangen.

AUDIO: Solidaritäts-Demo für die Ukraine (1 Min) Solidaritäts-Demo für die Ukraine (1 Min)

"Solidarität mit der Ukraine"

Unter den Demonstrierenden waren zahlreiche Ukrainerinnen und Ukrainer. Eine der Organisatorinnen sagte NDR 90,3: "Wir stehen heute hier, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen." Man wolle ein Zeichen setzen. Es seien allerdings weniger Leute gekommen als sie erwartet habe.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.03.2022 | 11:00 Uhr