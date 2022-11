Stand: 20.11.2022 18:00 Uhr Demonstration gegen türkische Luftangriffe

Im Stadtteil Sankt Georg und in der Hamburger Innenstadt haben am Sonntag etwa 220 Menschen gegen türkische Luftangriffe auf kurdische Stellungen in Nordsyrien und Nordirak demonstriert. Diese sind eine Reaktion auf einen Terroranschlag in der türkischen Hauptstadt Istanbul vor einer Woche.

