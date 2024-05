Stand: 15.05.2024 14:01 Uhr Demonstration der Bauarbeiter in Hamburg

Am Mittwochnachmittag haben in Hamburg rund 400 Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter demonstriert. Zunächst versammelten sie sich vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof, danach zogen sie in die Hafencity. An den Marco-Polo-Terrassen gab es eine Kundgebung. Die Gewerkschaft IG BAU hatte zu einem Streik aufgerufen. Sie fordert 500 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten. Es ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass Baustellen in Hamburg bestreikt werden.

