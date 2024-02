Stand: 03.02.2024 13:24 Uhr Demonstranten blockieren Presseverteilzentrum in Hamburg

In der Nacht zu Sonnabend gab es in Hamburg eine nicht angemeldete Protest-Aktion. In Rahlstedt blockierten rund 60 Aktivistinnen und Aktivisten stundenlang die Zufahrten zu einem Presse-Verteilzentrum. Von dort aus werden Tageszeitungen ausgeliefert. Die Demonstrierenden werfen den Medien vor, Lügen über "die deutschen Krisen-Lagen" zu verbreiten. Die Hamburger Polizei löste die Aktion schließlich auf.

