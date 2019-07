Stand: 31.07.2019 12:25 Uhr

Demolierte Autos: Razzia bei Park-Anbietern

Die Polizei hat eine Serie von Autobeschädigungen am Hamburger Flughafen offenbar aufgeklärt. Am Mittwochmorgen durchsuchten die Beamten zeitgleich in Bönningstedt, Norderstedt und Hamburg neun Objekte, darunter unter anderem die Zentrale einer Firma in Bönningstedt. Die Ermittlungen führten die Fahnder zum Inhaber der Firma. Er wird verdächtigt, für die Beschädigung von mehr als 230 geparkten Urlauberfahrzeugen rund um den Hamburger Flughafen verantwortlich zu sein.

Streit unter Parkplatzanbietern

Die Polizei ermittelt, ob hinter den Beschädigungen ein Streit unter Parkplatzanbietern steckt. So soll die Firma aus Bönningstedt ahnungslosen Fluggästen und Touristen billige Parkangebote machen. Dabei biete sie den Urlaubern an, sie von ihrem Parkplatzgelände in Schleswig-Holstein mit einem Shuttlebus zum Flughafen zu fahren und auch wieder abzuholen. Allerdings sei es immer wieder vorgekommen, dass die geparkten Kundenwagen für private Fahrten genutzt und dabei auch beschädigt wurden.

Polizei vermutet mutwillige Beschädigung

Ein Konkurrenzunternehmen soll noch betrügerischer vorgegangen sein: Ihre Kunden wurden von einem Chauffeur am Flughafen empfangen. Doch statt die Fahrzeuge der Urlauber für viel Geld sicher umzuparken, wurden die Pkw in naheliegenden Wohnstraßen abgestellt. Die Polizei vermutet, dass die Bönningstedter Firma die dort parkenden Autos mutwillig beschädigt habe, um der Konkurrenz zu schaden.

