Stand: 29.11.2022 20:40 Uhr Demo von ver.di für bessere Finanzierung des Nahverkehrs

Die Gewerkschaft ver.di hat am Dienstag bundesweit für eine bessere Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs mobil gemacht. In Hamburg fand eine Kundgebung vor der Finanzbehörde am Gänsemarkt statt. Anlass des Protests ist unter anderem die geplante Einführung des Deutschlandtickets. Sollte die "dramatische Unterfinanzierung" des ÖPNV bestehen bleiben, dürfe das Ticket nicht eingeführt werden, so die Gewerkschaft. Mehr Geld müsse es auch für die Beschäftigten geben. Derzeit laufen die Tarifverhandlungen bei den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein. Bei der Hochbahn sind diese laut ver.di in der Vorbereitung.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.11.2022 | 19:30 Uhr