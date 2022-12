Stand: 10.12.2022 16:33 Uhr Demo mit Rave an der Sternbrücke

Seit Jahren sorgt er für Streit - der geplante Umbau der Sternbrücke an der Max-Brauer-Allee. Am Sonnabend ist die Straße wegen einer Protestaktion in Richtung Altona noch bis 22 Uhr gesperrt. Unter der Brücke tanzten am Nachmittag rund 50 Leute auf der Straße, um gegen den Abriss und Neubau der Brücke zu demonstrieren.

