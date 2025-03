Stand: 13.03.2025 09:12 Uhr Demo in Hamburg gegen Gewalt in Syrien

Mehr als 500 Menschen haben am Mittwochnachmittag auf dem Rathausmarkt gegen Gewalt und Verfolgung in Syrien demonstriert. Die Alawitische Gemeinde Hamburg hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Hintergrund ist die jüngste Eskalation der Gewalt in Syrien. Die Demonstrierenden fordern Deutschland und die internationale Gemeinschaft auf, den Schutz der Zivilbevölkerung in Syrien zu gewährleisten und Minderheiten besser zu schützen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.03.2025 | 19:30 Uhr