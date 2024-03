Stand: 15.03.2024 15:09 Uhr Demo in Hamburg gegen Bezahlkarte für Geflüchtete

Kein Bargeld mehr für Geflüchtete - das gilt seit wenigen Wochen in Hamburg. Stattdessen gibt es eine Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und -bewerber. Deren Abschaffung haben am Freitag rund 35 Menschen vor der Zentralen Erstaufnahme in Rahlstedt gefordert. Jeder Erwachsene erhält auf der Bezahlkarte monatlich eine Gutschrift von 185 Euro, um Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen. Es können aber nicht mehr als 50 Euro pro Monat in bar abgehoben werden.

