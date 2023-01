Stand: 13.01.2023 16:10 Uhr Demo in Hamburg für den Erhalt von Lützerath

In der Hamburger Innenstadt haben am Freitagnachmittag etwa 300 Menschen für den Erhalt von Lützerath demonstriert. Der Ort im Rheinland wird für den Braunkohleabbau geräumt. In Lützerath selbst halten sich noch etwa 30 Aktivistinnen und Aktivisten auf. Zwei von ihnen haben sich in Tunneln verschanzt.

