Demo in Hamburg für Schließung von Schlachthäusern

In Hamburg haben am Sonnabend mehrere Hundert Menschen gegen die kommerzielle Tierhaltung demonstriert. Das Motto der Protestaktion am Jungfernstieg lautete: "Für die Schließung aller Schlachthäuser". Dazu aufgerufen hatte die Organisation Animal Rights Watch.

Die Demonstrierenden trugen Masken und hielten sich an die Corona-Abstandsregeln. Auf einem Bildschirm wurde ein Video gezeigt, das mit versteckter Kamera in einem Schlachtbetrieb in Niedersachsen aufgenommen wurde. Es sollte die Panik der Tiere vor der Schlachtung belegen. Schlachten sei immer ein grausames und blutiges Geschäft hieß es, auch wenn ein Bio-Siegel auf dem Fleisch sei.

Die Demonstierenden riefen dazu auf, auf Tierprodukte zu verzichten. Zumindest sollten die Menschen den eigenen Konsum hinterfragen und sich über kommerzielle Tierhaltung informieren.

