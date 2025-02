Demo gegen die AfD: Wieder Tausende in Hamburger Innenstadt

Stand: 01.02.2025 16:11 Uhr

In der Hamburger Innenstadt hat am Nachmittag eine weitere große Demonstration begonnen: Unter anderem die Organisation "Fridays for Future" wirft der Union eine Zusammenarbeit mit der AfD bei der Migrationspolitik im Bundestag vor.