Stand: 10.12.2022 15:17 Uhr Demo gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran

Am Sonnabend haben in Hamburg wieder mehrere hundert Menschen gegen Menschenrechtsverletzungen im Iran demonstriert. Um 13 Uhr startete die Demonstration mit einer Kundgebung am Dammtor. Sie möchten ein Zeichen setzen gegen das brutale Regime im Iran, sagt Organisatorin Hourvash Pourkian. Zeitgleich gingen auch in fünf weiteren Städten Menschen auf die Straße, zum Beispiel in Berlin, Köln und München. Die Organisatoren fordern von der Bundesregierung unter anderem, den politischen Druck auf den Iran zu erhöhen. Die Hamburger Polizei zählte 350 Teilnehmende. Vom Dammtor aus zogen die Demonstrierenden über St. Georg bis in die Altstadt.

