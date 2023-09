Stand: 02.09.2023 14:44 Uhr Demo gegen Altersarmut in der Mönckebergstraße

Am Sonnabend sind Seniorinnen und Senioren in Hamburg in der Mönckebergstraße demonstrieren gegangen. Die fast 700 Teilnehmenden der Demonstration fordern Geld von der Politik. Und zwar 1.500 Euro Inflationsausgleich für dieses und 1.500 Euro für das kommende Jahr. Sie begründen die Forderung mit der steigenden Zahl alter Menschen, die nur wenig Geld zur Verfügung haben. Außerdem verlangen sie einen günstigeres Senioren-Deutschlandticket für 29 Euro. Nach Angaben des Veranstalters gibt es in Hamburg rund 67.000 Menschen über 65 Jahre, die als arm gelten. Unterstützt wurde die Aktion unter anderem von ver.di, der Arbeiterwohlfahrt und dem Sozialverband Deutschland.

