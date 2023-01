Stand: 22.01.2023 15:52 Uhr Demo für mehr Panzerlieferungen an die Ukraine

In Hamburg sind am Sonntag etwa 1.000 Menschen für Panzerlieferungen an die Ukraine auf die Straße gegangen. Vom Hauptbahnhof aus zogen sie um die Binnenalster und dann weiter zum Gänsemarkt. Mit Flaggen und Megafonen machten auf sich und ihre Forderungen aufmerksam.

