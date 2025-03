Stand: 22.03.2025 18:51 Uhr Demo für Freilassung İmamoğlus in Hamburg

Auch in Hamburg haben Menschen gegen die Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu protestiert. Rund 250 Teilnehmende versammelten sich am Samstagabend zu einer Kundgebung am Mönckebrunnen in der Innenstadt. Sie forderten unter anderem die sofortige Freilassung des türkischen Oppositionspolitikers. Die Protestaktion verlief bis zum Abend friedlich.

