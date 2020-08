Stand: 26.08.2020 13:43 Uhr - NDR 90,3

Demo: Neuer Hilferuf der Veranstaltungsbranche

Große Konzerte, Messen oder Clubveranstaltungen sind wegen der Corona-Krise weiterhin nicht möglich. Die Veranstaltungsbranche hat deshalb am Mittwoch erneut auf die schwierige Situation aufmerksam gemacht. Unter dem Motto "Alarmstufe Rot!" demonstrierten rund 200 Menschen in der Hamburger Innenstadt. Sie fordern in Corona-Zeiten mehr Unterstützung von der Politik.

Ein Banner für Berlin

Man sei quasi seit März den Job los, sagen die Betroffenen. Die Existenzangst in der Branche sei sehr groß. Deswegen wolle man mit der Demonstration auf die Probleme aufmerksam machen. Der Protestzug führt durch die Mönckebergstraße bis hin zum Rathausmarkt, wo ein großes Banner aufgestellt wurde, wo die Teilnehmenden ihre Sorgen und Nöte aufschreiben können. Dieses soll dann bei einer Großdemonstration am 9. September in Berlin an den Bundestag übergeben werden.

Schon zuvor hatte es mehrere Demonstrationen der Branche gegeben, etwa im Juni mit einer Lichtaktion und einem Autokorso.

