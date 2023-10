Stand: 11.10.2023 21:08 Uhr Delegation der UNO-Flüchtlingshilfe besucht Projekt in St. Georg

In St. Georg hat am Mittwoch eine Delegation der UNO-Flüchtlingshilfe ein Projekt für geflüchtete Kinder und Jugendliche besucht. Das Angebot des Vereins "Seelische Gesundheit, Migration und Flucht" gibt es seit fünf Jahren. Ziel ist es, Kinder und Jugendlichen mit Fluchterfahrung einen sicheren Ort zu bieten und ihnen zu helfen. Sie leiden zum Beispiel unter Depressionen oder Angststörungen. Seit Beginn des Angebots kamen 450 junge Menschen zwischen 5 und 21 Jahren in die Sprechstunde. Die Flüchtlingshilfe der UNO unterstützt das Projekt mit knapp 70.000 Euro im Jahr.

