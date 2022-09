Stand: 10.09.2022 09:55 Uhr Deichverteidigungsübungen haben begonnen

An Hamburgs Hauptdeichen haben am Sonnabend die jährlichen Deichverteidigungsübungen begonnen. Zuständig ist der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer sowie die Umweltbehörde. Unterstützt werden die Behörden von rund 350 Einsatzkräften der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks, der Deichwachten der Bezirksämter, Mitarbeitenden der Firma Airbus und der Bundeswehr. Dabei sollen fiktive Schäden an den Deichen und Flutschutztoren behoben werden. | Sendedatum NDR 90,3: 10.09.2022 10:00