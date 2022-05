Stand: 28.05.2022 14:05 Uhr Defektes Schleusentor: Lühe im Alten Land sorgt für Überschwemmungen

Vollgelaufene Keller, überflutetet Wiesen - am Morgen hat die Lühe im Alten Land für Überschwemmungen gesorgt, weil ein Schleusentor defekt war. Trotz hohen Pegelstandes der Elbe wurde kein Alarm ausgelöst und die Flutschutztore der Lühe blieben offen. Stades Landrat Kai Seefried (CDU) will den Fall schnell aufklären lassen. Er schlägt vor, die Technik des Lühe-Sperrwerks so zu modernisieren, dass es sich bei kritischen Pegelständen automatisch schließt. | Sendedatum NDR 90,3: 28.05.2022 14:00

